ماركا: ميلان يستفسر عن لوكا مودريتش

واستفسر ميلان عن إمكانية ضم الدولي الكرواتي، لينضم إلى إنتر الذي سعى لضمه.

أفضل لاعب في العالم لا يفكر في الرحيل عن صفوف الملكي وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية في ظل اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان عليه.

عقد مودريتش يمتد إلى موسمين أخرين وفي الوقت ذاته يستمع ريال مدريد للعروض المقدمة للاعب البالغ 33 عاما.

الفرنسي زين الدين زيدان يفضل الإبقاء على خدمات مودريتش للموسم المقبل حتى إذا أبرم صفقات في خط وسط الملكي.

الكرواتي خاض 303 مباراة مع ريال مدريد سجل 17 هدفا وصنع 47 في جميع المسابقات محققا 15 لقبا بقميص الملكي.

:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا