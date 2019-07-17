حقيقة وجود استثناء من رسم النقد الأجنبي

ايوان ليبيا – وكالات :

نفت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق وجود أي استثناء من الرسم المفروض على النقد الأجنبي حاليًا، مشيرة إلى أن المجال مفتوح لتوريد السلع، بما فيها الأضاحي.

ودعت الوزارة في إعلان موجه إلى الشركات توريد المواشي، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية كافة لتوريد الأضاحي بشكل مباشر، وفق التشريعات.

وفي 30 يونيو الماضي، أصدرت «اقتصاد الوفاق»، بيانًا أكدت فيه أنه لا استثناءات في توفير النقد الأجنبي لاستيراد سلع واحتياجات المواطنين منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية.

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