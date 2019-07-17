بسبب لوفرين.. تقرير: ميلان يستهدف التوقيع مع بايلي

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن النادي الإيطالي يرغب في التعاقد مع بايلي الذي يتبقى في عقده مع مانشستر يونايتد موسم واحد فقط.

والاتجاه لبايلي يأتي بسبب ارتفاع سعر ديان لوفرين بعدما طلبت إدارة ليفربول 18 مليون يورو للاستغناء عن المدافع الكرواتي.

بقاء موسم واحد فقط في عقد بايلي مع مانشستر يونايتد قد يجعل الإدارة في بيعه بمبلغ أقل من الذي طلبته إدارة ليفربول للاستغناء عن لوفرين.

كما أن اقتراب يونايتد من التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي سيعني خروج بايلي من خطط المدرب أولى جونار سولشاير.

ويلعب بايلي مع يونايتد منذ عام 2016 قادما من فياريال.

وخاض المدافع الإيفواري صاحب الـ24 عاما 74 مباراة مع الشياطين الحمر.

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