رئيس البرلمان العربي يرحب بالتوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري بالسودان وقوى الحرية والتغيير

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي ترحيبه ومباركته بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي بجمهورية السودان اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019م لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية، معتبراً التوقيع على وثيقة الاتفاق لحظة تاريخية في مسيرة السودان السياسية وخطوة مهمة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار، داعياً كافة الأطراف السودانية لاستمرار روح التوافق والشراكة وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على الروح التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معبراً عن ثقته في كافة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان، مشيراً إلى أنه لمس هذه الروح الإيجابية البناءة ورغبة كافة الأطراف السودانية في تحقيق تطلعات الشعب السوداني خلال زيارة وفد البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي والذي ضم عدداً من المجالس والبرلمانات العربية لجمهورية السودان، ولقائه مع الجهات الرسمية والشعبية بجمهورية السودان، خلال الفترة من 7- 10 يوليو 2019م.

وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي كافة الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية، والحركات المدنية والشبابية بجمهورية السودان، بدعم الاتفاق السياسي، واستمرار الحوار ليكون بدايةً لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة فى السودان تحقيقاً لتطلعات شعبه الكريم.

كما أكد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان العربى في تنفيذ خطة لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب، ويرى أن الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا