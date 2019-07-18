مجلس النواب الأمريكي يجهض محاولة الديمقراطيين لعزل ترامب

أجهض مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء محاولة من جانب الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ورفض 332 عضوا في المجلس هذا التحرك مقابل 95 عضوا، جميعهم من الحزب الديمقراطي، أيدوا مشروع قرار لعزل ترامب بسبب تغريدات اعتُبرت عنصرية ضد أربع من عضوات الكونجرس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلق ترامب في تصريحات للصحفيين عقب التصويت قائلا: "لقد تلقينا تصويتا كاسحا ضد العزل.. وهذا هو نهاية الأمر".

وأضاف: "دعوا الديمقراطيين يعودون إلى عملهم". وكان ترامب قد نشر سلسلة تغريدات يوم الأحد دعا فيها عضوات بالكونجرس إلى "العودة" لبلادهن التي أتين منها أصلا بدلا من انتقاد الولايات المتحدة. ولم يذكر ترامب أسماء العضوات، لكنه بدا أنه يشير إلى مجموعة من عضوات الكونجرس الشابات بمن فيهن ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب وآيان برسلي، وهناك واحدة منهن فقط ولدت خارج الولايات المتحدة، لكن الباقيات مواطنات أمريكيات.

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