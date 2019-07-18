بدء التعاون بين داخلية ليبيا والجزائر

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، والوفد المرافق له، سبل تفعيل التعاون الأمني بين ليبيا والجزائر في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد الثلاثاء، حيث تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل بشكل عاجل للبدء في برامج التعاون المشترك في مجال التدريب الأمني وكذلك تبادل المعلومات بشكل مباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ووفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تأتى الزيارة بناء على ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال زيارة وزير الداخلية إلى الجزائر في 8 يوليو الحالي، بشأن تكليف فريق خبراء من كلا البلدين لمناقشة وتفعيل برامج التعاون الأمني.

كما قام «مازن» بزيارة لجهاز المباحث الجنائية الجزائري ومقر قوة العمليات الخاصة بمديرية الأمن الوطني هناك.

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