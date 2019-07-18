خطة الجيش لحسم معركة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن الجيش يحقق تقدمات يومية على حساب القوات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، مع التزام تام بقواعد الاشتباك المعتمدة من قبل قائد الجيش المشير خليفة حفتر لتحقيق أعلى معدل بحماية المدنيين وأملاكهم.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، الأربعاء، أن وحدات الجيش تعتمد في معارك طرابلس تكتيك الاختراق والتقدم البطيء والثابت والفعال، بينما تنفذ القوات الجوية طلعات قتالية واستطلاعية على مدار الساعة وتقوم بإسناد القوات البرية للتقدم وتدمير المعسكرات ومخازن الذخيرة وغرف العمليات وتجمعات “الميليشيات”.

ولفت المسماري إلى أن القوات الجوية تنفذ غارات ليلا نهارا على مواقع في غريان وشمالها حتى العزيزية، وتقدّم الإسناد الناري في تاجوراء وحتى طريق المطار.

وأشار إلى أن الجيش يستخدم الطائرات المقاتلة والطائرات العامودية لاستهداف “أوكار الإرهابيين” في كل المواقع، مؤكدا تحقيق إنجازات مهمة في عين زارة الزطارنة ووادي الربيع والأحياء البرية وطريق المطار.

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