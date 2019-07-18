الولايات المتحدة تستبعد تركيا من برنامج مقاتلات أف 35

العنوان_واشنطن

قررت الولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات “أف 35″، بعد تسلم أنقرة الأجزاء الأولى من برنامج الدفاع الروسي “أس 400”.

وتقول واشنطن إن “مقاتلات أف 35 لا يمكنها أن تتعايش مع منصة روسية لجمع المعلومات الاستخباراتية سيتم استخدامها لمعرفة قدراتها المتطورة”.

وبدأت روسيا تسليم نظامها الدفاعي المتطور أس 400 إلى تركيا الأسبوع الماضي.

وردا على القرار الأمريكي، قالت وزارة الخارجية التركية إن استبعادها من برنامج أف 35 ليس مبنيا على سبب مشروع ولا يتماشى مع كون تركيا دولة حليفة للولايات المتحدة.

ودعت وزارة الخارجية التركية الولايات المتحدة إلى التراجع عما وصفته بأنه “خطأ”، قائلة إنه سيضر بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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