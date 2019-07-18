رويس مشيدا بكلوب: كان حيوانا

وقال رويس في حوار مع القناة الإلكترونية DAZN:”يا رباه، يورجن كان حيوانا! ترى شخصا مثله فقط في التلفاز. لو جلس أمامك بعنفوانه، والذي يشع منه حين يتحدث، مع حجمه، يكون مذهلا. حتى طريقة حديثه معك، نادرا ما ترى هذا في عالم الاحترافي”.

وواصل اللاعب البالغ عمره 30 عاما “يفتنك ولا يتركك. تركت المحادثة بقلب يرفرف. كان حتما أحد أسباب انتقالي لدورتموند”.

وأتم رويس “يورجن يستطيع تطوير لاعبين وجعلهم أفضل. هذا أمر هام للغاية. لديه أسلوب خاص، في المران وفي التعامل الشخصي”.

وقاد كلوب، مدرب ليفربول حاليا، فريق دورتموند من 2008 إلى 2015 وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2012-2013.

وانضم رويس إلى دورتموند في 2012 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ مقابل 17 مليون يورو.

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