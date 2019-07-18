تقارير: إنتر يحدد كافاني بديلا لـ لوكاكو

وحسب صحيفتي “جازيتا ديللو سبورت” و”توتوسبورت” فأن إنتر حدد الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هدفا له.

إنتر يرى في الأوروجوياني البالغ 32 عاما أنه خيار أسهل على المستوى المادي بالإضافة إلى أن انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المقبل سيسهل عملية ضمه.

يأتي تغيير إنتر لوجهته في ظل مطالب الشياطين الحمر المرتفعة في بيع لوكاكو التي تصل إلى 80 مليون يورو.

ويسعى النيراتزوري لضم مهاجم جديد من أجل مجاورة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بعدما تأكد رحيل مواطنه ماورو إيكاردي عن صفوف الفريق بسبب مشاكله السابقة.

ويستطيع إنتر وفقا للتقارير على دفع راتب المهاجم السابق لنابولي وباليرمو والذي قد يصل إلى 9 مليون يورو.

كافاني سجل 193 هدفا بقميص باريس سان جيرمان في 279 مباراة وحقق لقب الدوري الفرنسي 5 مرات.

كما سبق له أن سجل خلال 3 مواسم 100 هدفا بقميص نابولي ويعرف أجواء الدوري الإيطالي.

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