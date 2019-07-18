مالية الدول السبعة الكبرى يتفقون بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

أعلنت فرنسا، الرئيسة الحالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أن وزراء مالية دول المجموعة الذين اجتمعوا في شانتيه بالقرب من باريس قد اتفقوا على نهج لضمان فرض ضرائب عادلة على الشركات متعددة الجنسيات، بما فيها عمالقة التكنولوجيا.

وقال الجانب الفرنسي في بيان عقب يومين من المحادثات إن وزراء القوى الغربية الكبرى واليابان اتفقوا على أن هناك حاجة إلى قواعد جديدة للسماح بفرض الضرائب على الأنشطة التي تحدث دون وجود مادي.

واتفقوا أيضا على أنه ينبغي أن يكون هناك حد أدنى دولي للضرائب الفعلية، على غرار المستوى المعمول به بالفعل في الولايات المتحدة والمعروف باسم "GILTI"، لكن المعدل سيكون محل مناقشة في مرحلة لاحقة.

كما يأمل وزراء الدول السبع في الوصول إلى "اتفاقية عالمية حول الخطوط العريضة للبنية" الخاصة بالنظام بحلول يناير. وأفاد مصدر فرنسي بأنهم يأملون في التوصل لاتفاق كامل تبرمه مجموعة العشرين التي تضم عددا أكبر من القوى الاقتصادية بحلول نهاية العام المقبل.

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