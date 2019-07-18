الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل لاتفاق حول المهاجرين

العنوان_ليبيا

قادت فرنسا وألمانيا الجهود للتوصل إلى اتفاق مؤقت بين دول الاتحاد لتوزيع طالبي اللجوء الذين يجري إنقاذهم في البحر المتوسط، وذلك في محادثات غير رسمية شهدتها هلسنكي بحضور وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني.

إلا أن كاستانيه أوضح أن المشاورات التي بدأت الليلة الماضية شهدت “تباينا كبيرا جدا في الآراء”، حيث رفض بعض الوزراء استقبال مهاجرين وطالب آخرون بالتضامن، فيما أعرب كثيرون عن مخاوفهم من خلق حافز للمزيد من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأوضح الوزير أنه سيتم إجراء المزيد من التشاور في هذا الشأن خلال اجتماع مقرر الاثنين القادم في باريس لوزراء الخارجية والداخلية، مضيفا أن الهدف هو إقناع نحو 15 دولة للمشاركة في الآلية.

وتكافح دول الاتحاد منذ فترة طويلة للتوصل إلى اتفاق حول استجابة مشتركة للتعامل مع تدفقات المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا عبر البحر المتوسط.

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