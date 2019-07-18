رئيس مجلس النواب المغربي : مجلس النواب الليبي هو  الممثل الشرعي والوحيد للشعب ولا نعترف بأي جسم موازي

الرباط 18 يوليو 2019 (وال)- استقبل رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، عضو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير في العاصمة المغربية الرباط.

هذا وقد سلم النائب الهادي الصغير رئيس مجلس النواب المغربي، رسالة من فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى جانب بحث الجانبان آخر مستجدات الشأن الليبي، وتطورات الأحداث الراهنة في ليبيا والمنطقة.

وأكد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي للنائب الهادي الصغير، عدم اعترافهم بأي جسم موازي لمجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، باعتباره هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من قبل الشعب الليبي.

ووجه رئيس مجلس النواب المغربي تحيته وتقديره لفخامة رئيس المجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وسادة الأعضاء وللشعب الليبي، مجددًا دعم المملكة المغربية لمجلس النواب والشعب الليبي لإنهاء الأزمة في البلاد. (وال- الرباط) ع ع/ ر ت

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