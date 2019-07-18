سي.إن.إن ترك: تركيا تعبر عن قلقها من قرار أمريكا استبعادها من برنامج إف-35

ذكرت محطة سي.إن.إن ترك، أن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن "قلق" بلاده اليوم الخميس من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلات إف-35، وذلك خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، إنها ألغت مشاركة تركيا في البرنامج بعد تسلمها أجزاء من منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.

ونقلت المحطة عن إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان قوله إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة في ظل مثل تلك الإملاءات المفروضة من جانب واحد.

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