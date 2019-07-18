تقارير: يوفنتوس يستهدف صفقة تبادلية للحصول على نيمار

نيمار طلب الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي بعدما تأخر عن حضور التدريبات استعدادا للموسم الجديد، كما أكد المدير الرياضي ليوناردو على رحيل أغلى لاعب في العالم.

ولا يبدو أي ناد مستعد لدفع قيمة صفقة نيمار للنادي الباريسي والتي تقدر بـ 300 مليون يورو.

وازدادت صعوبة انضمام البرازيلي لصفوف برشلونة من جديد خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو.

ووفقا لبرنامج “أل شيرنجيتو” الإسباني فأن نيمار قد يجاور البرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم يوفنتوس حال إتمام الصفقة التبادلية مع ديبالا.

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن والد نيمار تواجد في تورينو والتقى مسؤولي السيدة العجوز ().

يوفنتوس يُقدر قيمة نيمار بـ 100 مليون يورو حسب بعض التقارير السابقة وهو ما قد يفتح الباب حول إضافة لاعب آخر في الصفقة لتقليل المقابل المادي.

يوفنتوس ضم حتى الآن 7 صفقات لتدعيم صفوفه الموسم المقبل، مقابل 151 مليون يورو.

نيمار سجل بقميص باريس 51 هدفا في 58 مباراة وحقق لقبي الدوري الفرنسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا