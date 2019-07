رابع صفقة دفاعية.. أتليتكو مدريد يضم هيرموسو من إسبانيول

اللاعب انضم مقابل 29 مليون يورو ليعوض رحيل الأوروجوياني دييجو جودين والفرنسي لوكاس هيرنانديز، كما يستطيع شغل مركز قلب الدفاع والظهير.

وأصبح الإسباني رابع مدافع ينضم لصفوف الروخيبلانكوس بعد كل من فيليبي من بورتو البرتغالي، رينان لودي من أتليتكو باراناينسي البرازيلي، كيران ترايبير من توتنام الإنجليزي.

المدافع البالغ 24 عاما خاض خلال موسمين مع الفريق الكتالوني 59 مباراة في جميع المسابقات وسجل 4 أهداف.

📝 | Agreement with @RCDEspanyol for the transfer of @mariohermoso5.

🇪🇸 The Spaniard has signed a contract with our club for the next five seasons 💪

👋 Welcome, Mario! 🔴⚪🔴

👉 https://t.co/njZjsD8r0f #AúpaAtleti #WelcomeHermoso pic.twitter.com/5aM5RxfIjP

وأبدى اللاعب سعادته أثناء تقديمه بملعب واندا ميتروبوليتانو قائلا: “أردت الانضمام لأتليتكو مدريد عندما سنحت لي الفرصة، أنها تجربة فريدة بالنسبة لي من أجل التطور والعودة للمدينة، أنا ممتن ولا أطيق صبرا للانتظار”.

لاعب شباب ريال مدريد السابق سوف يرتدي القميص رقم 22 مع الغريم التقليدي للملكي.

وضم أتليتكو مدريد كل من جواو فيليكس وماركوس يورنتي وإيفان سابونيتش وهيكتور هيريرا ليواصل تدعيم صفوفه للموسم المقبل.

