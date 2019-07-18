سكاي: إنتر حدد قيمة راتب لوكاكو وينتظر موافقة يونايتد

وكشفت شبكة أخبار “سكاي سبورتس” الإنجليزية أن نادي إنتر ميلان رصد مبلغ 41 مليون جنيه إسترليني راتبا للمهاجم البلجيكي بعقد يتمد لـ5 مواسم.

أضافت سكاي أن إنتر سيحاول إكمال مفاوضاته مع مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة ليحصل على خدمات لوكاكو.

ويلعب إنتر ميلان ضد مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الجاري وديا في بطولة الأبطال الدولية ومن المنتظر أن يبدأ الطرفين مفاوضات بشأن صفقة لوكاكو.

ويجهز نادي إنتر ميلان عرضا بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم لوكاكو، على أن يحصل يونايتد على 40 مليون جنيه إسترليني في الصيف الجاري وباقي قيمة الصفقة في العام المقبل.

ويأمل مسؤولو إنتر في حسم الصفقة سريعا من أجل إتاحة الفرصة للشياطين الحمر لتعويض رحيل لوكاكو قبل نهاية سوق الانتقالات الذي ينتهي في التاسع من أغسطس المقبل لأندية الدوري الإنجليزي.

ويتواجد لوكاكو في المعسكر التدريبي للشياطين الحمر في أستراليا استعدادا للموسم الجديد، ثم يلتقي إنتر في سنغافورة السبت المقبل وديا.

وانضم لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في صيف عام 2017 مقابل 79 مليون إسترليني.

وشارك المهاجم البلجيكي مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتلك لوكاكو عقدا مع يونايتد يمتد حتى صيف عام 2022.

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