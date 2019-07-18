سكاي: زاها أخبر بالاس برغبته في الرحيل هذا الصيف.. أرسنال سيضغط لضمه

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري حديث زاها مع مسؤولي بالاس وأخبرهم برغبته في الرحيل.

زاها الذي عاد بعد نهاية مشوار كوت ديفوار في أمم إفريقيا 2019، يصمم على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لـ سكاي.

كريستال بالاس رفض عرضا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني من أرسنال لضم زاها، ولكن النادي اللندني سوف “يضغط بقوة في الأيام القليلة المقبلة من أجل التعاقد مع زاها”.

وأشارت سكاي إلى “زاها هو الهدف رقم 1 لـ أوناي إيمري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية”.

رغبة إيمري في التعاقد مع زاها بدأت منذ خسارة أرسنال أمام كريستال بالاس 3-2 في شهر أبريل الماضي.

الجناح الإيفواري صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع كريستال بالاس حتى 2023.

زاها خريج أكاديمية بالاس انضم إلى مانشستر يونايتد في 2013 قبل أن يخرج معارا أكثر من مرة لـ بالاس، لينضم بشكل نهائي في 2015.

ولعب زاها 36 مباراة الموسم الماضي مع بالاس ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وظهر زاها في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر وشارك في 5 مباريات ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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