جنرال أمريكي: سنعمل بدأب للتوصل إلى حل يتيح المرور بحرية في الخليج

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي اليوم الخميس، إن القيادة تتحدث مع دول أخرى بشأن حرية الملاحة في الخليج وسوف تعمل "بدأب" للتوصل إلى حل يتيح المرور بحرية في الخليج.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط بسبب ما اعتبرته تهديدا إيرانيا، وتطالب واشنطن حلفاءها بالمساعدة في حماية المياه الإستراتيجية قبالة سواحل إيران واليمن بعد هجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج خلال الشهور الماضية.

وكان الجنرال الأمريكي يتحدث للصحفيين في الرياض في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمير الفريق الركن فهد بن تركي، قائد التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وردا على سؤال حول ما إذا كان للسعودية دور في التحالف الأمني ​​البحري الدولي المقترح، قال الأمير فهد إن التحالف سيواصل حراسة السفن في البحر الأحمر. وأخذ مسئولون سعوديون ماكينزي في جولة في معرض به صواريخ وطائرات مُسيرة تقول الرياض إنها صناعة إيرانية واستخدمت في هجمات للحوثيين. وتنفي طهران تزويد الحوثيين بالأسلحة ويقول الحوثيون إنهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم.

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