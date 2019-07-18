ترامب يعلن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ سفينة عسكرية أمريكية كانت تبحر في مضيق هرمز الخميس أسقطت طائرة إيرانية مسيّرة بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة.

وقال ترامب إنّ الطائرة الإيرانية المسيّرة اقتربت من سفينة الإنزال الأميركية "يو إس إس بوكسر" أقلّ من ألف متر، مما دفع بالسفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن "تدمير الطائرة المسيّرة في الحال".

وشدّد ترامب على أنّ الطائرة الإيرانية "عرّضت للخطر سلامة السفينة وطاقم السفينة".

ويأتي إسقاط هذه الطائرة في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران منذ أعادت إدارة الرئيس الجمهوري فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية. وقال ترامب "هذه أحدث حلقة من مسلسل طويل من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تقوم بها إيران ضد السفن العاملة في المياه الدولية". وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تحتفظ بالحقّ في الدفاع عن منشآت موظفينا ومصالحنا، وتدعو كل الدول إلى إدانة محاولة إيران عرقلة حرية الملاحة والتجارة العالمية". وتابع "أدعو بقية الدول إلى حماية سفنها أثناء مرورها عبر المضيق والعمل معنا في المستقبل".

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