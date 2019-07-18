وزير الإعلام العماني في رسالة محبة لمصر: حين نأتي إليها فإننا نسافر من البيت إلى البيت

عبر الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام العماني، عن سعادته لوجوده في القاهرة، ضمن فعاليات اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، بالقول إنه "عندما نأتي إلى مصر فإننا نأتي إلى القلب التي تمدنا بالطاقة والمحبة نأتي إلى الحضارة وإلى الإنسان المصري الذي ينشر المحبه في كل أرجاء المعمورة".

وشكر وزير الإعلام العماني، خلال لقائه قيادات الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحفية المصرية لبحث مواصلة تفعيل التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ومصر، الحضور على تلبية دعوته.

وأضاف وزير الإعلام العماني، بالقول: حين نسافر إلى مصر فإننا نسافر من البيت الي البيت.

وأوضح، "حين نتحدث عن الإعلام دائما نذكر أن الإعلام هو الإنسان والرسائل الإعلامية تشكل جيلا، لذلك أؤكد أن أجيالنا جديرة بالمحبة فلابد أن نضع لهم أملا بأن المستقبل جميل".

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