مسئولة بالبنتاجون: أمريكا لا تشكل تحالفا عسكريا ضد إيران في الخليج

قالت مسئولة كبيرة بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لرويترز، إن الولايات المتحدة لا تهدف بمبادرتها الأمنية الجديدة بالخليج لتشكيل تحالف عسكري ضد إيران لكنها ببساطة "تسلط الضوء" في المنطقة لردع أي هجمات على سفن تجارية.

وأوضحت كاثرين ويلبارجر التي قدمت إفادة لحلفاء واشنطن بحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع بشأن المقترح الأمريكي إن المبادرة ستركز أكثر على تعزيز إمكانات المراقبة.

وقالت ويلبارجر وهي واحدة من كبار مسئولي البنتاجون "هذا ليس تحالفا ضد إيران… لو كنا سنواجه إيران عسكريا فهذا ليس الكيان الذي سنستخدمه".

وأضافت "الهدف هو توسيع مجال الوعي البحري وإمكانات المراقبة بالمنطقة لإحباط أي عمل خبيث… فقط نسلط الضوء على أمر ما. هذا كل ما نطالب الناس به بكل صراحة".

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