أمريكا تفرض عقوبات على شبكة دولية ضالعة في برنامج إيران النووي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اليوم الخميس على خمسة أفراد وشبكة شركات دولية قالت وزارة الخزانة إنهم متورطون في شراء مواد للبرنامج النووي الإيراني.

وهذه أولى الخطوات العقابية التي تتخذها واشنطن منذ إعلان طهران في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في صنع وقود نووي.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين في بيان "الخزانة تتخذ إجراءات لإغلاق شبكة مشتريات نووية إيرانية تستخدم شركات مقرها الصين وبلجيكا للحصول على مواد نووية حساسة لحساب الطموحات الخبيثة للنظام".

وأضاف الوزير "لا يمكن لإيران أن تزعم حسن النية على الساحة الدولية وهي تشتري وتخزن منتجات خاصة بأجهزة الطرد المركزي".

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