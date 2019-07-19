فقدان جندي من على متن حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب

أعلنت البحرية الأمريكية الخميس أنّها أطلقت عملية بحث بعد اختفاء أثر جندي من على متن حاملة الطائرات "يو.إس.إس أبراهام لنكولن" أثناء إبحارها في مياه بحر العرب.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس ومقرّه البحرين إنّ البحّار المفقود الذي أبقي اسمه طيّ الكتمان فقد أثره الأربعاء.

وأضاف أنّ العملية التي أطلقت بحثاً عن الجندي المفقود تشارك فيها، إلى جانب حاملة الطائرات الأميركية، قطع أميركية وأجنبية عدّة هي الطرّاد الأميركي "يو.أس.أس ليتي غولف" والفرقاطة الإسبانية مينديز نونيز والفينة الحربية الباكستانية "بي.أن.أس أصلات".

وأتى الإعلان عن فقدان البحّار في نفس اليوم الذي أعلنت فيه إيران أنّها تحتجز "ناقلة نفط أجنبية" وطاقمها بتهمة نقل حمولة "مهربة" من المحروقات في الخليج. وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يشكل معبراً لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحرا، تصاعداً في التوتر على خلفية مواجهة أمريكية إيرانية. وعززت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجودها العسكري في المنطقة، وبررت ذلك ب"تهديدات" إيران ضدّ مصالحها، دون تقديم توضيحات. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف هجمات وعمليات تخريب تعرّضت لها أربع سفن في مضيق هرمز في شهر مايو، وبالوقوف خلف هجومين آخرين تعرضت لهما سفينتان في بحر عمان.

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