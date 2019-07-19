سان بطرسبرج الروسية تشهد إصدار أول تأشيرة إلكترونية

تعتزم روسيا إصدار تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب القادمين إلى العاصمة الإمبراطورية السابقة سان بطرسبرج وذلك للمرة الأولى، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، قبل تعميم الخطة على الصعيد الوطني في عام 2021.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع حاكم سانت بطرسبرج، ألكسندر بيجلوف، بتوقيع أمر تنفيذي لنظام التأشيرة الجديدة لثاني أكبر مدينة في روسيا في اليوم ذاته.

وستبدأ روسيا إصدار التأشيرات الإلكترونية اعتبارا من أول يناير عام 2021 ، للسماح للسياح ورجال الأعمال وغيرهم من الزوار من أوروبا وبعض الدول الآسيوية، بقضاء ما يصل إلى 16 يوما في البلاد.

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