الوزراء المعنيون بالمناخ في ألمانيا يخفقون في التوصل لإجراءات جديدة لزيادة حماية المناخ

أخفق الوزراء المعنيون بحماية المناخ في الحكومة الألمانية خلال جلستهم الثالثة الخميس في التوافق على خطوات محددة لزيادة الإسهام في حماية المناخ.

وقالت وزيرة البيئة سفينيا شولتسه مساء الخميس في برلين إنه جرت مناقشة مكثفة بشأن تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحزمة الإجراءات المخطط لها بكاملها.

وقالت الوزيرة "لقد اتضح تماما أننا نحتاج خلال الأسابيع المقبلة للكثير من العمل".

وأضافت أنه يتبقى في الخطة الزمنية أن جزءا مما ينبغي علينا عمله داخل مجموعة وزراء المناخ، أن نصدر حزمة إجراءات مكتملة بحلول العشرين من سبتمبر المقبل "وحتى ذلك الوقت هناك الكثير مما ينبغي عمله". وأمضى الوزراء المختصون تحت قيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ثلاث ساعات للنقاش حول إجراء المزيد لحماية المناخ في وسائل المواصلات والإنشاءات والزراعة في ألمانيا، بهدف وصول ألمانيا مستقبلا إلى أهداف المناخ الخاصة بها والأهداف المعلنة عالميا.

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