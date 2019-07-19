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ظريف ردا على ترامب: لا معلومات عن طائرة إيرانية مسيرة فقدت

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس أنه لا يملك "أيّ معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة" وذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار فوق مضيق هرمز.

وقال ظريف لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة اليوم".
وكان ترامب أعلن أنّ سفينة عسكرية أميركية كانت تبحر في مضيق هرمز الخميس أسقطت طائرة إيرانية مسيّرة بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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