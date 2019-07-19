كتيبة العاديات تتحرك لتنفيذ مهام قتالية جديدة

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مصدر عسكري رفيع من القيادة العامة للقوات المسلحة عن تحرك كتيبة عسكرية مقاتلة شُكلّت مؤخراً وتابعة مباشرة للقيادة لتنفيذ المهام المناطة بها .

وقال المصدر أن هذه القوة تمثل واحد من كبريات الكتائب العسكرية المقاتلة في مدينة الزنتان رافضاً الكشف الإدلاء عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعددها .

وأضاف بأن الكتيبة تحركت لاستلام عدة مهام بعد صدور الاوامر من القيادة العامة بالتحرك وتسمى بكتيبة العاديات المقاتلة ، مشيراً إلى أن غالبية عناصرها من العناصر التي قاتلت مليشيات إنقلاب فجر ليبيا سنة 2014 وحتى نهاية سنة 2015 .

ورفض المصدر الكشف عن وجهة هذه القوة أو طبيعة مهامها في حين إستلمت فيه أماكنها بأكبر قوة من المقاتلين والعتاد مؤكداً بأن تحركها جاء بحسب الاوامر ضمن الخطة الثانية المرسومة من القيادة العامة، وذلك على حد قوله .

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