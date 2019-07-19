ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت سلطات الطيران المدني في طرابلس إعادة فتح أجواء مطار معيتيقة الدولي مساء أمس الخميس، بعد إغلاقها عقب تعرضه لقصف جوي.

وقالت سلطات المطار على صفحته بموقع فيسبوك إن الشركات الناقلة ستباشر خلال وقت قصير ما تبقى من رحلاتها المجدولة لهذا اليوم. ولم توضح سلطات المطار تفاصيل القصف والأضرار التي لحقت به.

وكانت سلطات المطار قد أعلنت عن تعرض المطار لقصف توقفت على إثره الملاحة الجوية. وذكرت أنه تم توجيه طائرتي الخطوط الجوية الافريقية القادمة من الأسكندرية والليبية القادمة من صفاقس إلى مطار مصراتة الدولي، وعودة طائرة الأجنحة الليبية من مدرج الإقلاع، والتي كانت متوجهة إلى مطار تونس قرطاج الدولي بعد وقوع القصف.

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