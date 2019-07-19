الجيش الإيراني يقول: كل طائراته المسيرة عادت لقواعدها سالمة

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن أكبر متحدث عسكري إيراني قوله إن كل الطائرات المسيرة بالبلاد عادت إلى قواعدها سالمة، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" طائرة مسيرة إيرانية.

ونقلت الوكالة عن أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله "كل الطائرات المسيرة التابعة لإيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز… عادت سالمة إلى قواعدها بعد مهمة للتحقق والمراقبة ولم يرد أي تقرير عن أي رد من (السفينة الأمريكية) بوكسر". وقال ترامب أمس الخميس إن الطائرة المسيرة اقتربت إلى مسافة ألف ياردة (914 مترا) من المدمرة بوكسر وتجاهلت "نداءات متكررة للتراجع" وذلك في أحدث واقعة تسهم في زيادة التوتر بالخليج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا