رسالة سيالة لمجلس الأمن

ايوان ليبيا – وكالات :

وجه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، رسالة لمجلس الأمن الدولي يدعوه خلالها إلى تحمل مسؤولياته تجاه اشتباكات العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة قال في رسالته إنه في الوقت الذي يسعى فيه مجلس الأمن لوقف الحرب بطرابلس لاتزال قوات الجيش تواصل قصف مناطق وأحياء العاصمة طرابلس متهما إياها أيضا بقصف مستشفى ميداني الأمر الذي خلف 3 قتلى وعدد من الجرحى من الأطقم الطبية وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

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