هل في تفّعيل ادارة الاقليم استدعاء لمفردة الوطن الغائب … بقلم / البانوسى بن عثمان

ان الذهاب نحو الادارة المحلية . من خلال الطرح الحالي . وبدون الولوج اليها عبر ادارة الاقليم . هو خطوة متخفّية في دثار المحلّية . للوصل عبّرها . الى التمّكين للمركزية الادارية كي تستطيع إعادة انتاج ذاتها . في تشضّيات تتخذ هيئة ادارات محلية ضيقة . لا رابط بينها . وهو مسّعى لا يخّرج مقدار شبر واحد . عن سبيل التجّدير للإدارة المركزية المقيتة . التى اوصلتنا ووصلنا بها الى هذا الخراب الذى نحاول لملمته وبكل الطرق . ونكاد نعجر عن ذلك . لانتهائنا ودائما الى الفشل . وكل هذا – في تقديرى – جاء نتيجة لتمكّن هذه المركزية وتجدّرها في وثقافتنا وارضنا . فها نحن نشاهدها ونحسّها . وهى تتحايل علينا كما السابق . وهذه المرة بغرض اعادة انتاج ذاتها متقنعة بدثار المحلية . من خلال الالتفاف على ما قدمته انتفاضة شتاء 2011 م . من فرّصة وامكانية لوأد هذا العبث والى الابد . واتاحت فرصة امام الناس . لزرع بديل ادارى محلى . تتمكن به البلاد . من توظيف موارد البلاد لتصير في خدمة البلاد .

فالذهاب صوب الادارة المحلية بعيدا عن بوابة ادارة الاقليم . هو فعل وسلوك لا يخرج عن كوّنه . امتداد ومراكمة وتعزيز لسابقة عبر السنين والعقود الماضية . فقد عملت تلك العقود الماضية وبجهد كبير . واشتغلت وبجد . للوصول الى ما يمكّنها . من ضع كل موارد البلاد بشرية كانت او طبيعية او ما في حكمها . تحت قبضة يدها وبدون منازع . لتتصرف فيها . كيف ما شاءت وارادة . حتى وان انتهت وذهبت ايرادات هذه الموارد الى جعّبة العتيد (ابو سياف) تحت دريعة اطلاق سراح مجموعة من الرهائن . كانت بقبّضته من جنسيات متعدّدة . وبعيدة عن الجنسية الليبية . او بتوظيف جزء من هذه المواد في وجهها البشرى . للقتال في صفوف وخنادق الرئيس عيدى امين دادة . لمساعدته للعودة الى كرسي الحكم ببلاده . ولم يقف عبث المركزية المقيتة على الموارد البشرية وايرادات الموارد الطبيعة . بل تخطاه الى جغرافية ليبيا . عندما شاهدنا هذه المركزية . وهى تؤسس لسَابِقة قد يُراكم عليها . وان كان ذلك شفاهه . تتمثل في استقطاع الجنوب الغربي من الجغرافية الليبية . وبما يضم من تلاوين اجتماعية . وعرضه على امتدادات اجتماعية . تستوطن خارج الجغرافية الليبية . لتجعل منه وطن لها . هذه امثلة من نماذج كثيرة لمساوئ المركزية . التي ولهذه الاسباب لا نريد .

وكانت هذه المركزية تعّرف ويقينا . ان مبّتغاها . لا يتحقق الا بفك الارتباط ما بين الديمغرافي والجغرافي الليبي . بمعنى تجريد الجغرافية من بُعدها المعنوي . بهدف تهميش مفردة الوطن والوصول في النهاية . الى شطبها من القاموس الثقافي الليبي . وابعادها عن فضاء التداول اليومي في دنيا الناس . فتتراجع المفردة وتتلاشى وتجف . تدفن ثم تموت . وبقول اخر . لقد سعت هذه المركزية المقيتة . الى فك الارتباط ما بين الديمغرافى الليبيى وجغرافيته . وكانت تعرف بان ذلك . لا يتم الا عبر بدّونة هذا الديمغرافي . فسعت الى استدعاء ناقته وبعيره من اعماق تاريخه البعيد . الى حاضره وآنيه. وزينت له فك عقال ناقته وتحريرها . وحتته على اعتلا راحلته . ودفعت به الى اللاستقرار في ترحال دائم . يجوب فيه صحراء التيه اللامتناهية . نحو التلاشي والعدم .

ولكى لا ننتهى الى التلاشي والعدم . يجب العمل على ربط الديمغرافى الليبي بالجغرافي الليبي . من خلال تشّجيعه على اناخة ناقته . وحتّه على الترجّل من على راحلته . واستبدال الترحال والخيمة . بالاستقرار والبيت . فالبناء والنهوض والتقدم . لا ينهض الا على ارضية الاستقرار و الاستيطان . وهذا – في تقديرى – لا يتأتى الا باستدعاء مفردة الوطن – قول وفعل – الى فضاء التداول اليومي في حياة الناس . وتغليبها على كل المفردات . التى تسعى الى استبعاد الوطن من القاموسي الثقافي . للمُتداول اليومي في حياة الناس . وهذا لا يتم الا بإعادة الرابط المعنوي ما بين الديمغرافى الجغرافى الليبيى .

ففى تقديرى . بان استدعاء مفردة الاقليم للتداول الى المشهد والواقع الليبي . هى الخطوة التي لا بديل لها . في تخّليق وتفعيل هذا الرابط المعنوي الذى نحتاج الى حضوره ودائما . فمفردة الاقليم ذات بُعد جغرافي ديمغرافي . فكلمة اقليم فزان ذات بُعد جغرافي سكاني . فالإقليم وعاء جغرافي لمكّون سكاني . سوى لمسّترقهم او مترحّلهم . فهو وعاء يؤسس للاستقرار والتوطن . فالإدارة المحلية من خلال ادارة الاقليم . هي خطوة ضرورية في اتجاه الاستقرار والتوّطين . بل والمواطنة . وايضا لا خلاف على ان الاقليم وعاء لكل التلاوين بداخله . بعكس الهيئة او غيرها . التى قد تتشكل من لون واحد او لونيين . ولا تتضمن بُعد جغرافي يُلّزمها ويضبطها . كما تُلزم وتضبط مفردة الاقليم ساكنيه وقاطنيه .

ومن هنا – وفى تقديرى – يكون في استدعاء مفردة الاقليم . الى المشهد الليبيى والتعاطى معها كوسيلة واداة اساسية في حلحلة تأزمه . هو استدعاء لمفردة الوطن وتفّعيل لها . والدخول الى الادارة المحلية من بوابة ادارة الاقليم . هو وجه من وجوه تفعيل مفردة الوطن . الغائبة والمغيّبة عن كل التفاعل الذى نعيشه بليبيا . والذى لا معنى له في غياب هذه المفردة الغائبة .

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