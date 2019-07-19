كونتي يكشف موقف إنتر من ضم لوكاكو

ويلتقي إنتر مع مانشستر يونايتد في مباراة ودية بسنغافورة ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية.

كونتي بدأ حديثه عن لوكاكو قائلا في المؤتمر الصحفي: “أنتم تعرفون أنني أُفضل لوكاكو لكنه لاعب لمانشستر يونايتد، أعرفه جيدا منذ أن كنت مدربا في تشيلسي واعتبره لاعبا مهما لنا، لكن في الوقت ذاته هناك سوق انتقالات”.

وتابع عن البلجيكي “نحن نعرف موقفنا من الصفقة في تلك اللحظة وسنعرف ماذا سيحدث لكنه الآن لاعبا لمانشستر يونايتد”.

أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أكد قبل مواجهة إنتر أن لوكاكو سيغيب عن المشاركة بسبب الإصابة.

واستدرك كونتي الحديث عن موقف إنتر من سوق الانتقالات “أود أن أرى مزيد من التحسن في الفريق، موقف النادي واضح من ماورو إيكاردي ورادجا نيانجولان بأنهم خارج مشروع النادي”.

وواصل “النادي وأنا لدينا نفس الرؤية، أنا واثق واتوقع أكثر في قادم المواعيد”.

وعن الكرواتي إيفان بيريسيتش: “لديه خصائص معينة وأريد أن أعرف إذا كان يستطيع في المركز الذي أود وضعه به، لدينا المزيد من الوقت ولنرى إذا كان لديه القدرة على تطبيق ما أريده”.

ويلتقي إنتر في كأس الأبطال كل من مانشستر يونايتد ثم يوفنتوس الإيطالي ويختتم المواجهات بلقاء توتنام الإنجليزي.

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