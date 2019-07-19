السراج : صرف 200 دولار أسبوعياً لكل جرحى الوفاق بالخارج

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي يوسف أحمد المبروك كتاباً لمدير مكتب وزير الخارجية يقضي بضرورة مخاطبة البعثات الليبية في الخارج تقديم كافة التسهيلات لجرحى قواتهم المقاتلة في طرابلس .

ونص الكتاب الصادر بتاريخ 15 يوليو الجاري على صرف مكافأة مالية أسبوعية لكل جريح تعادل مبلغ 200 دولار أمريكي بعملة البلد المتواجد فيه الجريح .

وأكد الكتاب أن هذا الأمر تم بناءً على تعليمات السراج بضرورة مخاطبة البعثات الليبية في الخارج بشأن تقديم كافة التسهيلات والمساعدات لجرحى مايسمى ” عملية بركان الغضب ” .

وكشف أن ذلك يأتي بعد ورود العديد من الشكاوى من الجرحى ومرافقيهم بشأن عزوف بعض السفارات عن تقديم المساعدة لهم والوقوف معهم وتلبية احتياجاتهم والاهتمام بهم.

كما دعا الكتاب لمخاطبة البعثات الليبية في الدول التي يتلقى الجرحى الرعاية الطبية فيها، لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات وصرف مكافأة مالية أسبوعية لكل جريح ما يعادل قيمته 200 دولار أمريكي بعملة البلد المتواجد فيه .

أما عن التغطية المالية لهذه المُنح فقد أشار لضرورة أن تخصم القيمة من أحد الودائع الموجودة في حساب البعثات وإحالة نسخة من تقرير المصروفات لوزارة المالية عن طريق المراقبين الماليين.

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