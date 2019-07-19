قبيلة المشاشية تتوعد كتيبة غنيوة الككلي

ايوان ليبيا – وكالات :

توعدت قبيلة المشاشية بضرب كتيبة غنيوة الككلي (الأمن المركزي بوسليم) التي قامت باختطاف مدير عام هيئة الرقابة على الأغذية محمد عمر المشـاي.

وقالت قبيلة المشاشية في بيان مصور إنها ستقوم بالضرب بكل قوة على الجهة التي قامت بخطف المشاي وهي كتيبة غنيوة الككلي مؤكدة أنه سيتم فتح محور كامل في طريق المطار في حالة عدم إطلاق سراحه.

وشددت القبيلة على أنها لن تستهدف أيا من المشاركين في محاور القتال بطرابلس كما لن تستهدف حتى قبيلة ككلة التي ينتمي إليها غنيوة مؤكدة انها ستتعامل فقط مع الكتيبة التي خطفت المشاي.

وشددت القبيلة على أنها بعيدة كل البعد عن كافة التجاذبات السياسية التي تمر بها ليبيا وتسعى دائما للم الشمل بين كافة مكونات الشعب الليبي بغية توحيد البلاد موضحة أنها تفاجأت في الأيام الماضية بمحاولة اغتيال وخطف قصري للمشـاي مبينة أنها لا تعرف مصيره.

وأكدت قبيلة المشاشية أن ما تعرض له المشاي جاء رد فعل لقيامه بمحاربة ومنع دخول أدوية وأغذية فاسدة لليبيا محملا المجلس الرئاسي مسؤولية ما يتعرض له المشاي من خطف.

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