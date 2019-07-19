انقطاع الاتصالات في أثينا بعد زلزال قوي

هز زلزال بقوة 5,1 درجات أثينا ومنطقة أتيكا في اليونان عند ظهر الجمعة ما تسبب في انقطاع الاتصالات الهاتفية.

من جهته أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي أن قوة الهزة بلغت 5,3 درجات.

وذكرت فرق الإغاثة أن شخصا أصيب بعد أن سقطت قطع جبس من جدران عليه ونقل إلى المستشفى.

وكانت المعلومات الأولوية لم تفد عن أضرار لكن الخطوط الهاتفية انقطعت كما التيار في بعض أحياء العاصمة. وأكدت فرق الإطفاء تلقي حوالى 30 اتصالا هاتفيا من أشخاص علقوا في مبان أو مصاعد. وقال مركز الزلازل اليوناني إن الزلزال وقع على مسافة 23 كلم شمال غرب أثينا، وتبعته هزات ارتدادية. وشعر السكان بالهزة في جزر البيلوبونيز وجزيرة أوبي. وأعلن خبير الزلازل يراسيموس بابادوبولوس لتلفزيون "اي آر تي"، "حاليا لسنا واثقين من أنه الزلزال الأساسي" مضيفا "شعر السكان بثلاث هزات ارتدادية خفيفة لاحقا وهو أمر إيجابي". ودعا السكان إلى "الهدوء". وخرج السكان والسياح من المباني إلى الشوارع. وتقع اليونان على خطوط الزلازل وتشهد زلازل بشكل منتظم إلا أنها نادرا ما توقع ضحايا. وفي يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة جزيرة كوس في بحر إيجه ما أدى إلى مقتل شخصين وأضرار جسيمة. وفي 1999 تسبب زلزال بقوة 5,9 درجة بمقتل 143 شخصا في أثينا ومناطق شمال غربها.

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