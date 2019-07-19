سأعزمك على الشاي.. حوار طريف بين بوتين وطفل يستعد لدخول الروضة |فيديو

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقع إيواء ضحايا الفيضان في مدينة تولون بمقاطعة إركوتسك شرق البلاد ووعد بتكرار الزيارة.

وزار الرئيس الروسي غرفة عائلة ، دمر منزلها الفيضان في مركز الإيواء، الذي يقع في مبنى مدرسة داخلية بالمدينة، وفقًا لروسيا اليوم

وتحدث بوتين إلى طفل العائلة ماتفي، الذي أثار اهتمامه بعفويته، حيث أخبره بأن مبنى روضته غمره الفيضان لكنه الآن في طور الإصلاح، وقال ماتفى للرئيس الروسى:"انت بوتين..إذا سأتناول معك

ووعد بوتين في نهاية الزيارة، ماتفي والعائلة بتكرار الزيارة مرة أخرى للاطمئنان على الوضع ومشاهدة أعمال إصلاح البنى التحتية في المدينة.

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