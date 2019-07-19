شلل دبلوماسى ينتظر إسرائيل بعد تهديد السفراء بالإضراب العام

دعا حوالي 40 سفيرًا وقنصلاً إسرائيليًا إلى الإضراب في جميع السفارات والقنصليات الإسرائيلية على مستوى العالم احتجاجًا على التقليص الكبير في ميزانياتهم.

وجاء في خطاب أُرسل اليوم الجمعة إلى اللجنة المختصة بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحالة المتراجعة للخارجية الإسرائيلية و"التقليصات الحادة في الميزانية التشغيلية للسفارات الإسرائلية على مستوى العالم" لم تعد تسمح لممثلي الدولة بممارسة عملهم باحترافية.

ومن بين الموقعين على الخطاب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيرمي يسسخاروف.

ولم يعلق المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية على الخطاب، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه. وذكر الموقعون على الخطاب أن إسرائيل تدمر حاليًا نظامها الدبلوماسي ، وأضافوا أن الدولة بصدد جعل إسرائيل الدولة الوحيدة التي تدير علاقاتها السياسية الخارجية على نحو غير مُنظم. وبحسب تقرير لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الليبرالية اليسارية، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخرًا بتطوير إستراتيجية جديدة تلزم السفارات والقنصليات الإسرائيلية بالتركيز على العلاقات الاقتصادية على وجه الخصوص. وكتبت الصحيفة يوم الثلاثاء الماضي: "خطوة كاتس تعقب تقليصات مستمرة في ميزانية الوزارة وسلطاتها". وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه وفقًا للاستراتيجية الجديدة سيجرى تقييم الدبلوماسيين بناء على مدى نجاحهم في تطوير العلاقات الاقتصادية على وجه الخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا