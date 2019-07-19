رسميا – مهاجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الإيطالي

المهاجم الإسباني الشاب ينضم إلى أودينيزي في عقد يمتد لـ5 سنوات مقبلة، مع امتلاك ريال مدريد حق إعادة الشراء خلال الموسمين المقبلين.

⚽️ Cristo Gonzalez è dell’@Udinese_1896! Il giocatore spagnolo 🇪🇸, proveniente dal @realmadrid, ha firmato con i bianconeri per 5 anni.

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صحيفة “أس” الإسبانية ذكرت أن قيمة الصفقة تتراوح ما بين 1,5 و2 مليون يورو.

كريستو (21 عاما) انضم إلى ريال مدريد كاستيا عام 2017 قادما من تينيريفي، ومعه خاض 72 مباراة، مسجلا 32 هدفا، وصانعا 12 آخرين.

اللاعب الكناري حصل على فرصة الظهور بالفريق الأول لـ ريال مدريد في 4 مباريات بالموسم الماضي تحت قيادة سانتياجو سولاري، وسجل هدفا واحدا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا