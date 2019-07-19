وصول الفوج الأول من حجاج مصر لمطار المدينة المنورة

وصل الفوج الأول من حجاج مصر لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وقدم رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالي وعدد من أعضاء المؤسسة لدى استقبالهم الحجاج المصريين باقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عبوات ماء زمزم ، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

وأعربت البعثة المصرية عن خالص شكرها الجزيل لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، على ما تقدمه من خدمات جليلة وعظيمة ملموسة لضيوف بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة.

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