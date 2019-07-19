إصابة 50 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان، إن 50 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي وعشرات آخرين بحالات اختناق والرصاص المطاطي بينهم 4 مسعفين وصحفيين.

وجرت مواجهات اليوم ضمن الجمعة رقم 67 لمسيرات العودة، وحملت هذا الأسبوع شعار (حرق علم الاحتلال الإسرائيلي).

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي. وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، واستدعت تدخلات من مصر والأمم المتحدة لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة على التمسك باستمرار المسيرات "بطابعها الشعبي السلمي حتى تحقيق أهدافها بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الضيم عنه وكسر الحصار، على طريق انتزاع حقوقنا الوطنية كاملة بالعودة والحرية والاستقلال". وقالت الهيئة في بيان في ختام احتجاجات اليوم، إن التهديدات الإسرائيلية الجديدة بشن هجوم عسكري جديد على قطاع غزة "لا تخيفنا ومحاولة الدفع بغزة الى آتون العملية الانتخابية الإسرائيلية لعبة مكشوفة وخاسرة لن يجني من ورائها قادة الاحتلال إلا خيبة الأمل". وحثت الهيئة على أوسع مشاركة شعبية في تظاهرات يوم الجمعة المقبل تحت شعار (لاجئي لبنان) وذلك "دعما لصمودهم و نضالهم السلمي العادل ضد القرارات والإجراءات المجحفة بحقهم". وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات غاضبة منذ أيام ضد حملة أطلقتها وزارة العمل اللبنانية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا