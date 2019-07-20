وصول المياه إلى مصراتة وزليتن والخمس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، مساء أمس الجمعة، وصول المياه عبر المسار الشرقي للنهر إلى مدن مصراتة وزليتن والخمس.

وأشار الجهاز، إلى أن المياه ستتدفق إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها تدريجيًا، بدءًا من الغد، وفق بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت منظومة الحساونة – سهل الجفارة التابعة للجهاز، صباح اليوم، إن عمليات التشغيل مستمرة، مع تواصل الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة ضخ المياه إلى طرابلس وباقي المدن.

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