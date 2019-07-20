رد من تاجوراء على تهديدات المشاشية

ايوان ليبيا – وكالات :

رد ما يسمى بـ”تجمع ثوار تاجواء” في بيان له أمس الجمعة على بيان قبائل المشاشية الذي توعدوا فيه بفتح محور في طريق المطار ضد عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة” إذا لم يطلق سراح رئيس جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد بن عمر المشاي.

وأكد ” تجمع ثوار تاجوراء” في بيانه بأن أي تهديد عسكري باقتحام طرابلس من محور المطار وأبوسليم سيتم الرد عليه بكل قوة وحزم ، معتبراً بأن بيان قبائل المشاشية يهدد أمن العاصمة.

وأكد التجمع بأنهم سيعاملون قبائل المشاشية اذا نفذت تهديداتها معاملة من وصفوه بـ” العدو حفتر ومن معه” مبيناً بأنهم لن يتهاونوا في ذلك وأن دماء قتلاهم وجرحاهم في ما أسموها بـمعركة ” الدفاع عن طرابلس” ليست قابلة لاتفاوض أو المساومة .

وحذر “تجمع ثوار تاجوراء في ختام بيانه قبائل المشاشية بأنهم لن يكتفوا بالدفاع فقط او بصورة المتفرج ” في اشارة منهم إلى رد الهجوم عليهم .

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