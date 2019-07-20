وزير خارجية بريطانيا: إيران ربما تكون على طريق خطير بعد احتجازها ناقلة

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم السبت، إنه يخشى أن تكون إيران سلكت "طريقا خطيرا" بعد احتجازها ناقلة ترفع علم بريطانيا أمس الجمعة.

وكتب هنت على تويتر "تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقا خطيرا من سلوك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لنفط متجه إلى سوريا في جبل طارق".

وأضاف "كما قلت أمس سيكون ردنا مدروسا لكن قويا، نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1 لكننا سنضمن سلامة شحننا".

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية جريس 1 في جبل طارق في الرابع من يوليو للاشتباه في أنها تهرب النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا