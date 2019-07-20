الافراج الصحي عن البغدادي المحمودي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الإفراج الصحي عن آخر رئيس وزراء (أمين اللجنة الشعبية العامة) في نظام القذافي البغدادي علي المحمودي، النزيل بـ«مؤسسة الإصلاح والتأهيل» عين زارة (سجن)، وذلك بعد أن «استنفدت وزارتا العدل والصحة سُبل علاجه في الداخل».

وقالت الوزارة، في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي بـ«فيسبوك»، إن قرار الإفراج عن المحمودي جاء «لدواعٍ صحية، بهدف تمكينه من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل، استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان، دون أن يعد ذلك بأي وجه إنهاءً للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه».

وكانت السلطات التونسيّة سلّمت المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة عبد الرحيم الكيب إلى تونس في مايو 2012 مشترطة ضمانات محاكمة عادلة له. ويحاكم المحمودي وآخرون من مسؤولي النظام السابق أمام القضاء بتهم عدة تتعلّق بالفساد وقمع ثورة 17 فبراير.

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