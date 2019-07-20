الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في لندن

استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن؛ على خلفية احتجاز الناقلة البريطانية في مضيق هرمز.

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