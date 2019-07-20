نيمار خارج قائمة سان جيرمان التي ستواجه نورنبرج وديا

وقال الموقع الرسمي للنادي الفرنسي إن نيمار لن يسافر مع الفريق، لكنه سيستمر في التدرب في مقر النادي بباريس.

وكان نيمار قد عاد لتدريبات باريس سان جيرمان منذ أيام قليلة وحسب تقارير صحفية في فرنسا فإن النادي فضل إراحته دون المخاطرة للدفع به في الودية.

ونشر راديو “مونت كارلو” تقريرا أوضح من خلاله أنه على الرغم من وجود نية الرحيل لدى صاحب الـ27 عاما، إلا أنه سيشارك ضمن الجولة التحضيرية في الصين مع الفريق، وسيستعد بشكل طبيعي مع المجموعة.

نيمار صاحب الـ 27 عاما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة مدوية في صيف 2017 بعد دفع النادي الباريسي قيمة الشرط الجزائي (222 مليون يورو).

وكانت تقارير صحفية عديدة قد قالت خلال الأيام القليلة الماضية إن نيمار يرغب في الرحيل عن صفوف سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.

وقالت شبكة “سكاي” إن برشلونة قدم عرضا بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني بجانب لاعبين من صفوف الفريق لضم نيمار.

وشارك نيمار في 28 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13.

ويمتد عقد نيمار مع سان جيرمان حتى 2022 وتوج مع النادي الفرنسي بـ 5 ألقاب. الدوري الفرنسي مرتين والكأس مرة وكأس الرابطة مرة وكأس السوبر مرة.

قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، تألق نيمار بقميص برشلونة ولعب 186 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 105 هدفا وصناعة 76.

ورفع نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا 3 مرات والسوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين، في 4 سنوات مع رفاق ليونيل ميسي.

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