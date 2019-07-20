تقرير – سان جيرمان ويونايتد وإيفرتون تواصلوا مع يوفنتوس بشأن ماتويدي

وقال التقرير إن يوفنتوس ليس لديه أي نية للتخلي عن خدمات الدولي الفرنسي خلال الصيف الحالي.

صاحب الـ32 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2017 بمبلغ 25 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

وضم يوفنتوس خلال الصيف الجاري الثنائي آرون رامسي من أرسنال وأدريان رابيو من باريس سان جيرمان مجانا خلال الصيف الجاري.

ويمتلك الفريق الإيطالي كل من ميراليم بيانتش وإيمري تشان ورابيو ورامسي ورودريجو بينتانكور وسامي خضيرة بجانب ماتويدي في خط الوسط.

وشارك ماتويدي خلال الموسم المنصرم في 42 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

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