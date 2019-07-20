خسائر بصفوف مسلحي الوفاق بجسر السواني

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة أن سلاح الجو الليبي إستهدف عدد من الآليات والأفراد لمسلحي الوفاق بالقرب من جسر السواني مما خلف سقوط جثث عديدة في صفوفهم بحسب تقرير سرية الإستطلاع باللواء.

أكد اللواء 73 مشاة بحسب مكتبه الإعلامي أنه تم استهداف مباشر بالكورنيت لمرصد تابع لمسلحي الوفاق من قبل سرية م د باللواء ، مبيناً بأن المرصد يقابل تقاطع الرملة الرابط بين طريق المطار وجسر السواني.

وأشار إلى أن مناوشات وقعت خلال الساعات الأولى صباح اليوم بمنطقة الأحياء البرية، مضيفاً أن الأمور عادت للهدوء كما كانت.

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