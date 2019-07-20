الصحة السعودية تجهز ٦ مهابط للطائرات لإسعاف الحالات الطارئة بالمشاعر المقدسة

بغية التعامل مع الحالات الصحية الطارئة في موسم الحج لهذا العام، أتمت وزارة الصحة السعودية تجهيز مهابط الطائرات العمودية في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والبالغ عددها 6 مهابط، انتهت من تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني.

وجهّزت الوزارة ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة وهي ( مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية – مهبط مستشفى النور التخصصي – مهبط مستشفى حراء العام)، وهي المهابط التي تقوم بإخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة.

وأكد البيان الصادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، أنه وفي المشاعر المقدسة، جهزت الصحة ثلاثة مهابط، الأول منها في مستشفى شرق عرفات والثاني في مستشفى عرفات العام والثالث في مستشفى منى الطوارئ)، وهي المهابط التي يتم من خلالها إجلاء الحالات الصحية الطارئة داخل مكة المكرمة.

وتسعى وزارة الصحة في المملكة إلى تقديم الخدمات الطبية من خلال نقل الحالات الطارئة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة، والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

ويسهم الإسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية، وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.

وتحرص الوزارة على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية، التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى مستشفيات المنطقة أو المستشفيات المتخصصة داخل المملكة، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة، وذلك بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.

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